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Происшествия

В Алтайском крае в жестком ДТП с автобусом погиб мужчина и пострадали дети

В Бийске 1 февраля автомобиль LADA врезался в автобус. В результате аварии один человек погиб и трое пострадали. Среди доставленных в больницу двое детей, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

Предварительно установлено, что все произошло около 15 часов на улице Кожзаводская. Женщина за рулем LADA Kalina двигалась со стороны Белокурихи. Водитель не справилась с управлением и допустила столкновение с автобусом ПАЗ городского маршрута № 17.

В момент происшествия в легковом автомобиле сидели водитель и три пассажира, в том числе двое несовершеннолетних детей.

В результате ДТП мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении, погиб на месте. Водителя и двоих детей из LADA Kalina доставили в больницу.

Водитель и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 31 января недалеко от села Тюменцево произошло ДТП, в результате которого «Нива» перевернулась на крышу.

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