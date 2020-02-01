В Алтайском крае в жестком ДТП с автобусом погиб мужчина и пострадали дети

Предварительно установлено, что все произошло около 15 часов на улице Кожзаводская. Женщина за рулем LADA Kalina двигалась со стороны Белокурихи. Водитель не справилась с управлением и допустила столкновение с автобусом ПАЗ городского маршрута № 17.
В момент происшествия в легковом автомобиле сидели водитель и три пассажира, в том числе двое несовершеннолетних детей.
В результате ДТП мужчина, находящийся на переднем пассажирском сидении, погиб на месте. Водителя и двоих детей из LADA Kalina доставили в больницу.
Водитель и пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 31 января недалеко от села Тюменцево произошло ДТП, в результате которого «Нива» перевернулась на крышу.