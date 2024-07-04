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Происшествия

«Не несчастный случай». Появились новые подробности в гибели мальчика в Бочкарях

Отец мальчика считает, что это не несчастный случай, сообщает КП-Барнаул.

Бассейн, где утонул ребенок.
Бассейн, где утонул ребенок.
СУ СК по Алтайскому краю

Глава СК Александр Бастрыкин взял дело лично под свой контроль. "Бочкари" написали в комментариях под своей группой, что мальчик сначала купался со своим братом, а затем с другими ребятами. После чего без надзора взрослых зашел в более глубокий бассейн и там утонул.

Отец мальчика же считает, что сын попросил разрешения у взрослых, чтобы зайти в большой бассейн и тренер пустил его без средств защиты.

Взрослых на месте происшествия не было

Отец погибшего отмечает, что тренер пошел в другую сторону, а инструктор ушел пить чай. Тем самым, ребенок остался один, держался за дощечку, а потом она выскользнула и он утонул.

"Не несчастный случай"

В соцсетях кто-то от имени семьи погибшего мальчика пишет, что дело пытаются замять, однако, отец ребенка отмечает, что добьется справедливости и не хочет, чтобы другие дети пострадали. Он отмечает, что это не может быть несчастным случаем.

Младший брат погибшего мальчика закрылся в себе после случившегося и только недавно стал разговаривать.

Ранее сообщалось, что очевидцы происшествий на воде могут стать фигурантами уголовных дел.

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