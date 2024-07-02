Люди, ставшие очевидцами происшествий на воде, могут стать фигурантами уголовного дела, сообщает «МК в Красноярске».

Об этом СМИ сообщили в региональном СКР.

Следователи рассказали — по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ) понесут ответственность родители ребенка, который утонул у них на глазах.

Также фигурантами уголовного дела могут стать и свидетели того, как тонут другие.

Это произойдет в том случае, если будет установлено, что очевидец имел реальную возможность помочь, зная, что человек не умеет плавать и тонет, но помогать не стал и никому не сообщил.

Ранее в селе Бочкари в бассейне утонул ребенок.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, мальчик днем 28 июня мальчик вместе с другими детьми пришел в оздоровительный комплекс в селе Бочкари. Плавать он не умел, но зашел в глубокий бассейн, в котором утонул.

Как оказалось, средств индивидуальной защиты на ребенке не было. Взрослые не контролировали ситуацию.

Правоохранители оценивают действия сопровождающих и ответственных за безопасность в бассейне детей. Устанавливают причины и все обстоятельства происшествия. Прокуратура проводит проверку ЧП.

В ведомстве поставили на контроль ход расследования дела.

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