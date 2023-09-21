Появились новые жертвы политеховского маньяка

На счету у барнаульского маньяка было пять жертв. Теперь к ним добавилось еще четыре эпизода, пишет SHOT.

В рамках расследованиям выяснилось, что маньяк совершил еще минимум четыре убийства. Это происходило в период с июня 1999 по июль 2000 года. Возраст жертв - 17, 21, 26 и 54 года.



Число жертв выросло до девяти и возможно увеличится еще.

На данный момент следователи работают с главным подозреваемым - Виталием Манишиным. На момент преступлений он работал замглавы Калманского района.

Напомним, что убийца знакомился с молодыми девушками, которые поступали в Алтайский госуниверситет, а затем жестко расправлялся над ними.

Вина Манишина в преступлениях не доказана.

Ранее мы писали, кто такой политеховский маньяк и кто стал его жертвами.