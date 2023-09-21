Появились новые жертвы политеховского маньяка

В рамках расследованиям выяснилось, что маньяк совершил еще минимум четыре убийства. Это происходило в период с июня 1999 по июль 2000 года. Возраст жертв - 17, 21, 26 и 54 года.
Число жертв выросло до девяти и возможно увеличится еще.
На данный момент следователи работают с главным подозреваемым - Виталием Манишиным. На момент преступлений он работал замглавы Калманского района.
Напомним, что убийца знакомился с молодыми девушками, которые поступали в Алтайский госуниверситет, а затем жестко расправлялся над ними.
Вина Манишина в преступлениях не доказана.
Ранее мы писали, кто такой политеховский маньяк и кто стал его жертвами.