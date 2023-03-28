28 марта
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Происшествия

Появились подробности ночного ДТП, в котором разбились две иномарки

ГУ МВД прокомментировала аварию, в которой столкнулись два легковых автомобиля 27 марта в Славгороде. Об этом сообщает «Толк».

Жесткое ДТП в Славгороде
Жесткое ДТП в Славгороде
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Авария произошла в 20.58 на улице Керамблоки, 6.

По предварительным данным, 59-летний водитель Hyundai Solaris на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Mazda Familia. За рулем иномарки находился 20-летний молодой человек, который ехал по главной дороге во встречном направлении.

Произошло столкновение, после которого Mazda отбросило на столб. От бамперов двух автомобилей почти ничего не осталось.

В результате аварии пострадали два пассажира Mazda — 22-летний парень и 31-летняя девушка. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По словам очевидцев, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее смертельное ДТП произошло на трассе в Заринском районе. Погиб водитель «Жигулей».

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