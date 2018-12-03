Появилось новое видео, как Цеповяз со «страдальцами» релаксирует в тюрьме

В сети появилось еще одно видео об условиях содержания Цеповяза в амурской колонии № 3. На кадрах член «банды Цапков» запечатлен с другими заключенными — они сидят на диванах в комнате с голубыми стенами, окна прикрывают синие жалюзи.

В помещении есть набор посуды для чаепития, вентилятор, «плазма», мягкая мебель.

«Ремонтик такой отделали, чтоб дышалось легче», — говорит голос за кадром.

«Страдаем сидим», — замечает другой. «Да, страдальцы», — соглашается автор видео.

Затем по его просьбе «правая рука» лидера кущевской банды помахал рукой, держа в руке мобильный телефон, которого у заключенного быть не должно, пишет bfm.ru.

Иван Мельников,

ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы:

Абсолютно понятно, что это противозаконно. Идет запись с камеры мобильного телефона, обсуждают ремонт. Цеповяз со своими товарищами, с которыми они находятся в одной комнате, говорят о том, что вот они решили. Абсолютно понятно, что имеет место коррупционная составляющая в этом деле, то есть это не просто какая-то безвозмездная помощь. Думаю, что органы следствия в том числе приобщат эту видеозапись к материалам своей проверки и будет дана соответствующая оценка. Естественно, необходимо помимо всего прочего привлекать к ответственности и тех сотрудников ФСИН, которые занимаются там поборами и устраивают такую фривольную жизнь.

Во ФСИН заявили, что видео снято не в камере Цеповяза, а в «комнате психологической разгрузки», пишет РБК.

«Опубликованная в СМИ новая видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии. По этой видеозаписи также проводится проверка в рамках уголовного дела, возбужденного после публикации фотографий», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появились фото, на которых Цеповяз ест на территории колонии икру, шашлыки и крабов. Член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз заявил, что фото с демонстрацией поедания крабов, икры и шашлыков в колонии — «фабрикация». Чтобы демонизировать его, их распространяет его жена, с которой он сейчас разводится.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в колонии в Амурской области, где содержится член Цапковской ОПГ Вячеслав Цеповяз.

За что «страдает» Цеповяз

Массовое убийство в станице Кущевской Краснодарского края было совершено 4 ноября 2010 года. В сгоревшем двухэтажном доме по улице Зеленая, принадлежащем семье Аметовых, были обнаружены трупы 12 человек, в том числе четверых детей — младшей девочке было 9 месяцев. На телах большинства погибших были найдены ножевые ранения.

Участники «банды Цапка» были задержаны в ноябре-декабре 2010 года. Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года приговорил лидера банды Сергея Цапка и ее участников — Владимира Алексеева, Игоря Черных, Цеповяза, Владимира Запорожца и Николая Цапка — к лишению свободы на сроки от пожизненного до 19 лет и выплате крупных штрафов.

Цеповяза в ноябре 2013 года признали виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.