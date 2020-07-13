Появилось видео падения любительницы эффектного селфи со скалы в Сибири

Инцидент произошел на горе Ойха. Девушка упала с 50-метровой высоты и погибла.
Началось все с того, что компания из трех мужчин и трех женщин выпивала на природе. Одна из отдыхающих решила сделать селфи и спустилась к краю скалы.
Судя по кадрам, друзья подсказывали ей правильный путь обратно, но женщина все равно шла в тупиковом направлении.
«Женя, вылезла оттуда! Ты же не туда пошла! Иди направо, направо иди! Направо, говорю, иди! Направо! Женя, надо пойти вправо!» — кричат сверху женщине.
Один из мужчин не выдерживает и правильным путем быстро спускается вниз, однако не успевает.
«Сюда иди! Че ты фигней-то страдаешь, ты угораешь или что? Женя?! Женя!» — в этот момент девушка скатывается по склону и падает со сколы.
В Центре ГО и ЧС по Красноярскому краю рассказали, что женщина оступилась на крутом обрыве при попытке сделать селфи и сорвалась с 50-метровой высоты.
Ранее турист из Новосибирска утонул в Катуни ради отличной фотографии.