Турист из Новосибирска утонул в Катуни ради отличной фотографии

Инцидент произошел 13 июня. По словам очевидцев, группа туристов фотографировалась на месте слияния Большого Яломана и Катуни.

«Молодой человек поскользнулся и упал с камня в реку. Он пытался выплыть, но безуспешно. Один из его спутников пытался спасти товарища, но его самого едва не унесло течением», — отмечает издание со ссылкой на региональное МЧС.