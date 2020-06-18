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18 июня
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Происшествия

Турист из Новосибирска утонул в Катуни ради отличной фотографии

В Республике Алтай утонул турист из Новосибирска, упавший в Катунь во время фотосессии, пишут «Новости Горного Алтая».

Поиски утонувшего в Катуни подростка.
Поиски утонувшего в Катуни подростка.
04.mchs.gov.ru.

Инцидент произошел 13 июня. По словам очевидцев, группа туристов фотографировалась на месте слияния Большого Яломана и Катуни.

«Молодой человек поскользнулся и упал с камня в реку. Он пытался выплыть, но безуспешно. Один из его спутников пытался спасти товарища, но его самого едва не унесло течением», — отмечает издание со ссылкой на региональное МЧС.

В первый день поисков привлекали личный состав пожарно-спасательной части № 8 и полиции. Обследовали 12 км береговой линии от места происшествия.

После присоединились десять членов Алтайского поисково-спасательного отряда. В течение двух дней они обследовали 80 км береговой линии, акваторию реки, острова, мели, косы, прошли от населенного пункта Малый Яломан до села Куюс.

Однако пятидневные поиски пока результатов не дали. Впрочем, найти тело утонувшего в Катуни в первые пару дней — это большая удача.

Напомним, 26 мая в Катуни утонул 17-летний подросток. Искали с подводными видеокамерами и рыболовецкими сетями, привлекали дополнительные плавсредства и не только. В итоге нашли лишь спустя две недели — на расстоянии 21 км от места происшествия.

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