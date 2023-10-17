Появилось видео подготовки к расстрелу футбольных болельщиков

На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором, вероятно, запечатлена подготовка к расстрелу футбольных болельщиков в Брюсселе.

На кадрах видно — мужчина в яркой куртке собирает и готовит к стрельбе оружие. Первый выстрел он делает в направлении микроавтобуса. Второй — в сторону малолитражки.

Пострадали ли находившиеся в этих автомобилях люди, — пока неизвестно. Но водители смогли продолжить движение. А герой ролика сел на мотоцикл и уехал.

Также появилось другой ролик — похожий мотоциклист уходит от преследующего его автомобиля, пишет "Фонтанка".

На данный момент подозреваемый не арестован, а жителей Брюсселя просят быть бдительнее.

Что произошло

Стрельба произошла накануне — за два часа до матча-квалификации чемпионата Европы-2024 Бельгия - Швеция.

О состоянии раненых неизвестно, погибли двое.

На стадионе находилось около 35 тыс. зрителей. После остановки игры их из соображений безопасности попросили оставаться на местах и только в начале ночи начали выпускать. Для вывода болельщиков с арены было задействовано спецподразделение полиции.

После стрельбы в интернете появился ролик, в котором бородатый мужчина берет на себя ответственность за убийство болельщиков. Мотив у него был один - «месть за мусульман».