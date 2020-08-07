Появилось видео с места жесткой посадки вертолета Robinson на алтайской Белухе

Напомним, вечером 4 августа вертолет Robinson совершил жесткую посадку на Белухе. На борту был пилот и пассажир, никто не пострадал.
«Воздушное судно выполняло технический полет по подысканию посадочных площадок для доставления альпинистского оборудования», — уточнили в Западно-Сибирском управлении СК на транспорте.
По данным ведомства, пилот не справился с порывами ветра и совершил вынужденную посадку. Повредились главный винт и фюзеляж вертолета.
«Учитывая результаты осмотра места происшествия, в настоящее время следствием в качестве основных отрабатываются версии ошибки пилотирования, отказ техники и неблагоприятных метеоусловий», — отметили в СК.
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