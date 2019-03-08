Появилось видео смертельного ДТП в Новосибирске

В ночь на 8 марта в Новосибирске водитель Skoda Rapid сбил двух пешеходов и столкнулся с автомобилем Subaru Forester. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, один пешеход погиб, второй лишился ноги.

По предварительной информации, за рулем Skoda Rapid был мужчина 1972 года рождения. У дома № 142 на улице Немировича-Данченко он сбил двух мужчин, переходивших проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После этого водитель иномарки врезался в Subaru Forester, который отлетел в столб, пишут очевидцы в группе «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“».

В результате ДТП первый пешеход, мужчина в возрасте 35−40 лет, личность которого не установили, погиб на месте. Второй пешеход, мужчина 1991 года рождения, госпитализирован в больницу с травматической ампутацией голени и ушибом головного мозга.

Проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее altapress.ru писал, что в ночь на 8 марта в Барнауле автомобиль Nissan Sunny сбил женщину и мужчину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в ГИБДД города. Женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчину госпитализировали.