Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Появилось видео столкновения катеров в Таиланде, в котором погибли дети

Опубликованы кадры столкновения двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде, сообщает URA.RU.

Скоростные катеры столкнулись в Таиланде.
Скоростные катеры столкнулись в Таиланде.
t.me/bazabazon.

Напомним, в понедельник утром, 10 февраля, в Таиланде при столкновении двух скоростных катеров с туристами пострадали более 20 россиян.

В результате инцидента погибли 12-летний мальчик и шестилетняя девочка из России. Позже в СМИ появилась информация, что дети — брат и сестра из Челябинской области.

Видеозапись опубликовал в Twitter, судя по всему, один из местных жителей.

На кадрах видно, как судно на высокой скорости плывет навстречу другому. Происходит столкновение.

Также опубликованы несколько фотографий. На одной из них передняя часть катера полностью разбита.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость