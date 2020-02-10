Появилось видео столкновения катеров в Таиланде, в котором погибли дети

Напомним, в понедельник утром, 10 февраля, в Таиланде при столкновении двух скоростных катеров с туристами пострадали более 20 россиян.
В результате инцидента погибли 12-летний мальчик и шестилетняя девочка из России. Позже в СМИ появилась информация, что дети — брат и сестра из Челябинской области.
Видеозапись опубликовал в Twitter, судя по всему, один из местных жителей.
На кадрах видно, как судно на высокой скорости плывет навстречу другому. Происходит столкновение.
Также опубликованы несколько фотографий. На одной из них передняя часть катера полностью разбита.