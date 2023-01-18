Пойдем копать картошку. За что парень из алтайского села набросился с ножом на отчима, с которым прежде не ссорился

Когда Игорь Зайцев женился на Марии Макаровой, он принял Вячеслава, ее сына от первого брака, как родного. Подросток тоже быстро нашел общий язык с отчимом. Даже стал называть его папой.
В браке у Зайцева и Макаровой родилась дочь. Жила семья в поселке Благовещенка — райцентре с населением около 10 тыс. человек.
Спустя несколько лет супруги развелись. Мария с дочерью переехала в другое село в это же районе.
Тем временем Вячеслав закончил девятый класс и поступил в колледж на рабочую специальность. После учебы юноша вернулся в Благовещенку и решил, что будет жить с отчимом.
Игорь много лет трудился токарем на производстве. Из-за тяжелой работы появились проблемы со здоровьем, поэтому на пенсию он ушел рано. Жили Игорь и Вячеслав, как уточняет следователь, спокойно. Никогда не ссорились серьезно, вместе вели быт.
Правда, Игорь часто делал пасынку замечания по поводу огорода. Просил прополоть, полить грядки и прочее. Тот не спешил помогать.
Когда хозяин дома в очередной раз попросил Вячеслава выкопать картошку, парень вдруг вышел из себя. Александр Огнев говорит: «Он до сих пор не может объяснить, почему так получилось. Взяла ярость и все». А Макаров взялся за нож.
«Все произошло на веранде. Первым ударом Макаров повалил отчима на пол. Затем нанес ему 11 ударов в область грудной клетки, — продолжает следователь. Тело спрятал в погребе дома, а потом сбросил в выгребную яму».
Искать Игоря Зайцева близкие начали через несколько дней. Первым заметил исчезновение близкий друг Зайцева Олег. Он также родом из Благовещенки. С Игорем общался со школы. Они были на связи почти каждый день.
Когда Игорь перестал отвечать на звонки, Олег забеспокоился и обратился в полицию. Бывшая супруга Мария Макарова тоже забила тревогу и спросила у сына, что произошло.
Вячеслав рассказывал про отчима разное: то он уехал на заработки в соседнее село, то познакомился с женщиной из другого района и стал жить у нее. Но ни одну из версий правоохранители не подтвердили.
А вот версию, в которой убийца — Макаров, отрабатывать начали сразу. В конце концов, парень дал признательные показания и начал содействовать следствию.
«Потерпевшего он называл только отцом или папой. Отношения у них были хорошие. Поэтому местные долго не могли поверить в случившееся», — вспоминает Александр Огнев.
Многочисленные экспертизы подтвердили, что Макаров не имеет психических заболеваний и в момент преступления осознавал свои действия. Алкоголем он также не злоупотреблял. И в день преступления был трезвым, как и его отчим.
Суд признал 19-летнего юношу виновным в убийстве и назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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