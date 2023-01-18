Пойдем копать картошку. За что парень из алтайского села набросился с ножом на отчима, с которым прежде не ссорился

Дело, в котором Вячеслав Макаров (здесь и далее имена изменены — прим. Ред.) фигурирует виновным, типичным не назовешь. В день преступления 19-летний парень был трезвым и, как показали позже экспертизы, психических отклонений не имел. Что заставило юношу ответить ножевым ударом на просьбу отчима, нам рассказал следователь Благовещенского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Александр Огнев.

Когда Игорь Зайцев женился на Марии Макаровой, он принял Вячеслава, ее сына от первого брака, как родного. Подросток тоже быстро нашел общий язык с отчимом. Даже стал называть его папой.

В браке у Зайцева и Макаровой родилась дочь. Жила семья в поселке Благовещенка — райцентре с населением около 10 тыс. человек.

Спустя несколько лет супруги развелись. Мария с дочерью переехала в другое село в это же районе.

Криминал. unsplash.com

Тем временем Вячеслав закончил девятый класс и поступил в колледж на рабочую специальность. После учебы юноша вернулся в Благовещенку и решил, что будет жить с отчимом.

Игорь много лет трудился токарем на производстве. Из-за тяжелой работы появились проблемы со здоровьем, поэтому на пенсию он ушел рано. Жили Игорь и Вячеслав, как уточняет следователь, спокойно. Никогда не ссорились серьезно, вместе вели быт.

Правда, Игорь часто делал пасынку замечания по поводу огорода. Просил прополоть, полить грядки и прочее. Тот не спешил помогать.

Лопата. Сад. Огород. Копать. СС0

Когда хозяин дома в очередной раз попросил Вячеслава выкопать картошку, парень вдруг вышел из себя. Александр Огнев говорит: «Он до сих пор не может объяснить, почему так получилось. Взяла ярость и все». А Макаров взялся за нож.

«Все произошло на веранде. Первым ударом Макаров повалил отчима на пол. Затем нанес ему 11 ударов в область грудной клетки, — продолжает следователь. Тело спрятал в погребе дома, а потом сбросил в выгребную яму».

Искать Игоря Зайцева близкие начали через несколько дней. Первым заметил исчезновение близкий друг Зайцева Олег. Он также родом из Благовещенки. С Игорем общался со школы. Они были на связи почти каждый день.

Кровь. unsplash.com

Когда Игорь перестал отвечать на звонки, Олег забеспокоился и обратился в полицию. Бывшая супруга Мария Макарова тоже забила тревогу и спросила у сына, что произошло.

Вячеслав рассказывал про отчима разное: то он уехал на заработки в соседнее село, то познакомился с женщиной из другого района и стал жить у нее. Но ни одну из версий правоохранители не подтвердили.

А вот версию, в которой убийца — Макаров, отрабатывать начали сразу. В конце концов, парень дал признательные показания и начал содействовать следствию.

Задержанный в наручниках. 22.мвд.рф

«Потерпевшего он называл только отцом или папой. Отношения у них были хорошие. Поэтому местные долго не могли поверить в случившееся», — вспоминает Александр Огнев.

Многочисленные экспертизы подтвердили, что Макаров не имеет психических заболеваний и в момент преступления осознавал свои действия. Алкоголем он также не злоупотреблял. И в день преступления был трезвым, как и его отчим.

Суд признал 19-летнего юношу виновным в убийстве и назначил наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.