8 августа
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Происшествия

Поймали сбежавшего из суда многодетного отца-педофила

В Ленобласти задержали мужчину, который сбежал из зала суда 27 июля, сообщает 78.ru.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Годом ранее многодетного отца заподозрили в сексуальном насилии над 13-летней дочерью. При обыске у мужчины нашли склад оружия и завели в отношении него два уголовных дела.

Мужчина отрицал вину и заявлял полиции, что работал на некие спецслужбы, поэтому прятал от общества жену и 8 детей.

А 27 июля мужчина сбежал из зала суда — за обвиняемым не досмотрели судебные приставы и санитары. Был объявлен план «Перехват», но успехов это не принесло.

Через несколько дней следователи выяснили, что россиянин прячется в лесах и собирается вернуться в Санкт-Петербург «автостопом», пишет Газета.Ru.

Вечером 4 августа сотрудники правоохранительных органов остановили грузовик, в котором ехал обвиняемый.

Ранее сибиряки поймали в кустах мужчину в платье и шариками вместо грудей.

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