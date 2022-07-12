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Происшествия

Поймали водителя, который бросил умирать пострадавшего в ДТП на берегу моря

Полиция задержала водителя, который бросил умирать пострадавшего в ДТП сахалинца на берегу Охотского моря, сообщает ЧП «Сахалин».

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Смертельная авария произошла на берегу Охотского моря 5 июля. На пляже нашли нашли тело мужчины.

А на песке остались следы от протектора. Подозреваемый с места ЧП скрылся.

Как пишет Telegram-канал, 49-летний водитель скрывался и прятал машину.

Свою машину он разобрал, чтобы уничтожить доказательства. В дальнейший его план входило — бежать из Сахалинской области.

Полиция успела его задержать, проводится проверка, пишет Газета.Ru.

Что произошло

Тело 41-летнего мужчины было найдено на побережье Охотского моря неподалеку от турбазы «Майями». Его сбил автомобиль. От полученных травм мужчина скончался.

Авария случилась в 50 метрах от трассы.

Ранее два экс-сотрудника ГИБДД погибли в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае.

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