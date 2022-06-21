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Происшествия

Школьник напился с матерью самогона, угнал ее машину и погиб в ДТП

В Хакасии 14-летний школьник напился с матерью алкогольных напитков, забрал ее машину и погиб в смертельном ДТП, которое сам же и устроил, сообщает пресс-служба регионального главка МВД на своей странице во «ВКонтакте».

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Восьмиклассник за рулем Honda Accord съехал с дороги, после чего машина перевернулась.

Подросток погиб, его тело нашли под автомобилем. Его 20-летняя попутчица, предварительно, не пострадала.

Незадолго до аварии мать подростка выпивала со своей знакомой и решила угостить мальчика вином и самогоном, пишет Lenta.ru.

Спустя время школьник растолкал уснувшую на тот момент мать и та, находясь под влиянием алкоголя, неосознанно выдала местонахождение ключей от машины.

После этого подросток угнал автомобиль женщины и отправился кататься с ее молодой знакомой.

Между тем госавтоинспекция бьет тревогу из-за пьяных водителей в Алтайском крае. Одним из последних стало ДТП 13 июня в Поспелихинском районе. Там пострадали 9 человек, из них 4 ребенка.

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