Школьник напился с матерью самогона, угнал ее машину и погиб в ДТП

Восьмиклассник за рулем Honda Accord съехал с дороги, после чего машина перевернулась.
Подросток погиб, его тело нашли под автомобилем. Его 20-летняя попутчица, предварительно, не пострадала.
Незадолго до аварии мать подростка выпивала со своей знакомой и решила угостить мальчика вином и самогоном, пишет Lenta.ru.
Спустя время школьник растолкал уснувшую на тот момент мать и та, находясь под влиянием алкоголя, неосознанно выдала местонахождение ключей от машины.
После этого подросток угнал автомобиль женщины и отправился кататься с ее молодой знакомой.
Между тем госавтоинспекция бьет тревогу из-за пьяных водителей в Алтайском крае. Одним из последних стало ДТП 13 июня в Поспелихинском районе. Там пострадали 9 человек, из них 4 ребенка.