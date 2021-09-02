Пойманная рыба утащила мужчину на глубину. Рыбака искали водолазы

На Хаджибейском лимане в Одесской области мужчина утонул из-за пойманной им крупной рыбы, сообщает УНИАН

Происшествие произошло утром 1 сентября.

Во время рыбалки мужчине попался на крючок крупный улов, с которым он не смог справится. Рыба потащила мужчину за собой, из-за чего тот потерял равновесие и утонул.

Водолазы обнаружили тело утопленника на расстоянии 15 метров от берега и глубине пяти метров и достали его из лимана, пишет Lenta.ru. Устанавливается личность рыбака.

Ранее рыбак подрался с акулой из-за рыбы. Хищнице так приглянулся улов 18-летнего парня, что она чуть не откусила ему руку, когда воровала рыбину.