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Происшествия

Двое маленьких детей получили ожоги при пожаре в алтайском селе

В Тогуле утром 9 ноября произошел крупный пожар в доме, где проживала семья с пятью детьми. Двое малышей получили травмы и попали в больницу, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в доме многодетной семьи.
Пожар в доме многодетной семьи.
22.mchs.gov.ru

Когда на место приехали пожарные, открытым огнем уже горела крыша жилого дома. К 6 утра пожар удалось устранить.

Общая площадь горения составила около 45 квадратов.

«На месте происшествия получили травмы два ребенка (мальчик и девочка, 2015 и 2016 годов рождения соответственно), с ожогами были госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в экстренном ведомстве.

Пожар в доме многодетной семьи.
Пожар в доме многодетной семьи.
22.mchs.gov.ru

Причину пожара установят по результатам экспертизы.

Дом не был оборудован автономным пожарным извещателем, уточнили в МЧС.

Ранее в Барнауле произошел пожар в гостинице.

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