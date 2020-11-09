Двое маленьких детей получили ожоги при пожаре в алтайском селе

Когда на место приехали пожарные, открытым огнем уже горела крыша жилого дома. К 6 утра пожар удалось устранить.
Общая площадь горения составила около 45 квадратов.
«На месте происшествия получили травмы два ребенка (мальчик и девочка, 2015 и 2016 годов рождения соответственно), с ожогами были госпитализированы в медицинское учреждение», — отметили в экстренном ведомстве.
Причину пожара установят по результатам экспертизы.
Дом не был оборудован автономным пожарным извещателем, уточнили в МЧС.
Ранее в Барнауле произошел пожар в гостинице.