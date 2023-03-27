Пожар из-за прошлогодней травы произошел в Алтайском крае

Прибывшие пожарные сумели сдержать огонь и не допустить серьезных последствий.

Неконтролируемые палы сухой растительности происходят из-за таяния снега, вследствие чего освобождается прошлогодняя сухая трава.

В МЧС отмечают, что почти всегда причина подобных возгораний — чья-то неосторожность при обращении с огнем. Случайная или умышленная.

В ведомстве настоятельно просят не поджигать мусор и сухую траву и пресекать такие действия других людей. Природные пожары угрожают не только садоводствам, но и населенным пунктам.

Ранее на алтайской турбазе «Юность» произошел пожар.