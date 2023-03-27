27 марта
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Происшествия

Пожар из-за прошлогодней травы произошел в Алтайском крае

Пожар произошел 26 марта в окрестностях села Малоугренево Бийского района, сообщают в ГУ МВД

Огонь. Пожар. Горит трава.
Огонь. Пожар. Горит трава.
CC0

Прибывшие пожарные сумели сдержать огонь и не допустить серьезных последствий.

Неконтролируемые палы сухой растительности происходят из-за таяния снега, вследствие чего освобождается прошлогодняя сухая трава.

В МЧС отмечают, что почти всегда причина подобных возгораний — чья-то неосторожность при обращении с огнем. Случайная или умышленная.

В ведомстве настоятельно просят не поджигать мусор и сухую траву и пресекать такие действия других людей. Природные пожары угрожают не только садоводствам, но и населенным пунктам.

Ранее на алтайской турбазе «Юность» произошел пожар.

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