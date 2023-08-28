28 августа
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Происшествия

Пожар на территории ВДНХ (обновлено)

Возгорание было зафиксировано в павильоне №1. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Москва, Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.
Москва, Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.
hitrostigizni.ru

По информации площадь составляет 10 квадратных метров.

На местро происшествия приехали экстренные службы.

Ранее прокуратура начала проверку после возгорания теплохода в Барнауле.

Обновлено 21:00

Пожар ликвидирован

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