Пожар унес жизни бабушки и внучки в алтайском городе

«Инцидент Рубцовск» сообщает, что сообщение о пожаре поступило в 4 утра. Горел частный дом на улице Заводская.
Когда на место происшествия прибыли пожарные, крыша горела открытым огнем. Пожар тушили 19 человек личного состава, 5 единиц техники.
Площадь пожара на момент ликвидации открытого горения составила около 70 кв. м.
В пожаре погибла бабушка и ее 15-летняя внучка. По данным СК по Алтайскому краю, бабушка была опекуном девочки.
Пожар мог возникнуть по причине неправильной эксплуатации печного оборудования.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сообщили в ведомстве.
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