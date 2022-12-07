7 декабря
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Происшествия

Пожар унес жизни бабушки и внучки в алтайском городе

В пожаре в Рубцовске погибла бабушка и внучка. Возбуждено уголовное дело.

Пожар в Рубцовске
Пожар в Рубцовске
Инцидент Рубцовск

«Инцидент Рубцовск» сообщает, что сообщение о пожаре поступило в 4 утра. Горел частный дом на улице Заводская.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, крыша горела открытым огнем. Пожар тушили 19 человек личного состава, 5 единиц техники.

Площадь пожара на момент ликвидации открытого горения составила около 70 кв. м.

В пожаре погибла бабушка и ее 15-летняя внучка. По данным СК по Алтайскому краю, бабушка была опекуном девочки.

Пожар мог возникнуть по причине неправильной эксплуатации печного оборудования.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сообщили в ведомстве.

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