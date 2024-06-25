В Подмосковье загорелось бывшее здание НИИ «Платан» , в котором располагались офисы различных компаний. Несколько человек оказались заблокированы огнем, некоторые из них погибли. Вскоре после начала пожара в здании произошел взрыв.

Что известно о пожаре

По информации «Интерфакса», возгорание произошло в административном здании на территории промзоны в городе Фрязино. Площадь пожара составила около 5 тыс. кв. метров — горело сразу несколько этажей. Тушение пожара осложнялось наличием внутри здания баллонов с газовоздушной смесью.

В ликвидации возгорания принимали участие 130 человек.

Сколько человек погибло и пострадало

В результате пожара погибли восемь человек, как сообщили в экстренных службах агентству «Интерфакс».

Некоторые люди сгорели внутри здания, а другие разбились, выпрыгнув из окон, по данным издания «Газета.Ru».

Вечером 24 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что двое мужчин погибли, пытаясь спастись через окно. Судьба двух женщин, которые находились на восьмом этаже, пока неизвестна. При этом один человек находится в больнице на искусственной вентиляции легких, согласно информации от РИА Новости.

Что за здание, где произошел пожар

Изначально СМИ сообщили о пожаре в одном из зданий НИИ «Платан», но, как пишет «Коммерсант», это здание перешло в частную собственность ещё в 1990-х годах и не имеет отношения к НИИ. Сейчас оно используется под офисы.

Ранее сообщалось, что случился крупный пожар в НИИ.

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