Случился крупный пожар в НИИ. Что известно к этому часу

На кадрах видно, как из окон главного здания НИИ валит густой черный дым. На одном из этажей наблюдается открытое горение.
Telegram-канал Baza также опубликовал видео с места происшествия, но уже более детальное. На нем виден человек, который машет рукой через разбитое окно.
По информации Telegram-канала Shot, на седьмом этаже здания оказались заблокированы семь человек. Сейчас спасатели пытаются их эвакуировать.
Ранее сообщалось, что эвакуировали несколько десятков человек из-за пожара в бийской больнице.
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