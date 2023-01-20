Пожар в двух домах и бане произошел в селах Алтайского края

Жилой дом и баня вспыхнули в селе Озерки Тальменского район. Огонь охватил крышу дома и баню. Пламя могло перекинуться на соседние строения.
Площадь пожара составила 150 кв. м. Пожар тушили 14 спасателей и пять единиц техники. Распространение огня остановили, жертв нет.
Второй пожар произошел в селе Стуково Павловского района. Пламя распространилось на 120 кв. м. На его тушение потребовались девять человек и четыре единицы техники. Также никто не пострадал.
«Вероятной причиной обоих пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования», — отмечают в ведомстве.
В связи с приближающимися холодами МЧС призывает быть особенно внимательными и строго соблюдать меры пожарной безопасности.
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