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Происшествия

Пожар в квартире унес жизнь 75-летнего барнаульца

Ночью 21 апреля в Барнауле на ул. Попова, 62 произошел пожар. Жильцов эвакуировали. По словам очевидца, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Пожар на ул. Попова в Барнауле.
Пожар на ул. Попова в Барнауле.
"Инцидент Барнаул"

На место происшествия прибыли три пожарных машины и 10 спасателей. Из окна квартиры на первом этаже шел дым, рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сотрудники МЧС немедленно приступили к поиску очага пожара и эвакуации людей. По лестнице вывели 14 человек.

Для ликвидации открытого горения потребовалась 21 минута. Площадь пожара составила 3 кв.м. На месте обнаружили тело хозяина квартиры, мужчины 1946 года рождения.

«Человек уснул с сигаретой, так как курил дома. Лежит на лестничной площадке. Откачать не смогли, надышался дымом», — рассказала в группе «Инцидент Барнаул» одна из очевидцев ЧП.

Ночью 17 апреля в одной из квартир 10-этажного жилого дома по Северному Власихинскому проезду произошел пожар, но обошлось без пострадавших.

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