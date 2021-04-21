Пожар в квартире унес жизнь 75-летнего барнаульца

На место происшествия прибыли три пожарных машины и 10 спасателей. Из окна квартиры на первом этаже шел дым, рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сотрудники МЧС немедленно приступили к поиску очага пожара и эвакуации людей. По лестнице вывели 14 человек.
Для ликвидации открытого горения потребовалась 21 минута. Площадь пожара составила 3 кв.м. На месте обнаружили тело хозяина квартиры, мужчины 1946 года рождения.
«Человек уснул с сигаретой, так как курил дома. Лежит на лестничной площадке. Откачать не смогли, надышался дымом», — рассказала в группе «Инцидент Барнаул» одна из очевидцев ЧП.
Ночью 17 апреля в одной из квартир 10-этажного жилого дома по Северному Власихинскому проезду произошел пожар, но обошлось без пострадавших.