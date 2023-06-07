Пожарные эвакуировали 11 взрослых и четверых детей из пожара в двухэтажке

Квартира в двухэтажном доме вспыхнула в райцентре Хабары ночью 7 июня. Пожарные эвакуировали 15 жильцов, среди которых было четверо детей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в квартире в райцентре Хабары

Пожар произошел в квартире на втором этаже в 3 часа ночи. Задымление обнаружили соседи с первого этажа.Они разбудили хозяина квартиры и позвонили в пожарную охрану.

На место прибыл дежурный караул 79 пожарно-спасательной части в составе двух отделений.

Спасатели эвакуировали 15 человек, включая четверых детей, и быстро ликвидировали пожар.

В пожаре никто не пострадал. Однако в квартире сгорела бытовая техника: холодильник и стиральная машина.

Ранее в Барнауле произошел пожар на трансформаторной подстанции.