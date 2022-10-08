Пожарные тушили загоревшуюся крышу предприятия «Меланжист Алтая»

Выяснилось, что загорелась крыша двухэтажного здания предприятия.
Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. А площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров.
В августе «Меланжист Алтая» присоединился к ростовскому комбинату и прекратил самостоятельную деятельность.
До конца 2022 года в БМК планировали направить 3,7 млрд рублей на развитие производства, а в 2023 году — около 4,2 млрд.
«Меланжист Алтая» производит смесовые и хлопчатобумажные ткани, а также швейные изделия — постельное белье и спецодежду.
Всего комбинат включает в себя 3 фабрики: прядильную, ткацкую и отделочную.
Ранее БМК модернизировали за 13 млрд рублей.