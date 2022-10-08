Пожарные тушили загоревшуюся крышу предприятия «Меланжист Алтая»

Около 13:00 8 октября мощная группировка пожарных машин проследовала на предприятие «Меланжист Алтая» в Барнауле.

Выяснилось, что загорелась крыша двухэтажного здания предприятия.

Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. А площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров.

Барнаульский меланжевый комбинат. Дмитрий Лямзин.

В августе «Меланжист Алтая» присоединился к ростовскому комбинату и прекратил самостоятельную деятельность.

До конца 2022 года в БМК планировали направить 3,7 млрд рублей на развитие производства, а в 2023 году — около 4,2 млрд.

«Меланжист Алтая» производит смесовые и хлопчатобумажные ткани, а также швейные изделия — постельное белье и спецодежду.

Всего комбинат включает в себя 3 фабрики: прядильную, ткацкую и отделочную.

Ранее БМК модернизировали за 13 млрд рублей.