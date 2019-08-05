Пожарный пропал при тушении лесов в Сибири

В Эвенкийском районе Красноярского края при тушении огня потерялся пожарный. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что пожарный пропал на территории Байкитского лесничества. В краевой полиции журналистам подтвердили информацию о пропаже человека, но не уточнили его профессию.

По данным регионального МВД мужчину видели очевидцы, но его точное местонахождение пока не известно.

Режим ЧС, в связи с лесными пожарами, объявили в 4 регионах России — в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Для тушения лесных пожаров задействовали 2785 человек, 363 единицы наземной техники и 64 воздушных судна, из них 38 следят за ситуацией.

Руководитель Greenpeace Григорий Куксин назвал пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба.