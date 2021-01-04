80 пожаров, 9 жертв. МЧС опубликовали жестокую статистику начала 2021 года

Спасатели привели только несколько трагических примеров.
1 января, ранним утром, в селе Верх-Марушка Целинного района в частном жилом доме на пожаре погибло 3 человека.
В тот же вечер в Барнауле, в частном жилом доме по улице Власихинская, при тушении пожара был обнаружен погибший мужчина.
Вечером 2 января в райцентре Алтайское в частном жилом доме тоже произошел пожар — из-за этого погиб мужчина.
На следующее утро 3 января в селе Павловск загорелся частный жилой дом. В одной из комнат обнаружен погибший мужчина.
Уже 4 января на пожарах в своих домах погибла женщина в райцентре Михайловское и двое мужчин в селе Харитоново Завьяловского района.
Основные причины пожаров — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
В связи с этим спасатели напоминают эти правила. Правила, к слову, совершенно очевидные — непонятно, почему люди их не соблюдают.
- Не оставляйте печи без присмотра или на попечение малолетних детей.
- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
- Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2−3 раза в день и не более чем по 1,5 часа.
- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.
- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.
- На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.
- Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.
О росте количества пожаров сообщают и в других регионах — например, в Томской и Новосибирской областях.