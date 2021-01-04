80 пожаров, 9 жертв. МЧС опубликовали жестокую статистику начала 2021 года

Только за первые четыре дня после Нового года в Алтайском крае произошло около 80 пожаров, 9 человек погибли, двое получили травмы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели привели только несколько трагических примеров.

1 января, ранним утром, в селе Верх-Марушка Целинного района в частном жилом доме на пожаре погибло 3 человека.

В тот же вечер в Барнауле, в частном жилом доме по улице Власихинская, при тушении пожара был обнаружен погибший мужчина.

Вечером 2 января в райцентре Алтайское в частном жилом доме тоже произошел пожар — из-за этого погиб мужчина.

На следующее утро 3 января в селе Павловск загорелся частный жилой дом. В одной из комнат обнаружен погибший мужчина.

Пожар в жилом доме. altapress.ru

Уже 4 января на пожарах в своих домах погибла женщина в райцентре Михайловское и двое мужчин в селе Харитоново Завьяловского района.

Основные причины пожаров — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим спасатели напоминают эти правила. Правила, к слову, совершенно очевидные — непонятно, почему люди их не соблюдают.

Пожар в Барнауле. Декабрь 2020 года. ГУ МЧС по АК , ВКонтакте.

Не оставляйте печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допускать перекала печи , рекомендуется топить ее 2−3 раза в день и не более чем по 1,5 часа.

рекомендуется топить ее 2−3 раза в день и не более чем по 1,5 часа. Чтобы избежать образования трещин в кладке , нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

Следите за тем , чтобы мебель , занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.

чтобы мебель занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический ( предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см. Зола и шлак , выгребаемые из топок , должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

О росте количества пожаров сообщают и в других регионах — например, в Томской и Новосибирской областях.