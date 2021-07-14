15 июля
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Происшествия

Пожилой мужчина зарезал соседа по комнате в одном из соцучреждений Рубцовска

Правоохранители задержали пожилого мужчину, которого подозревают в убийстве своего знакомого в одном из социальных учреждений Рубцовска.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено вечером 13 июля.

«Между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами, проживающими в одном из социальных учреждений, произошла ссора на бытовой почве. Подозреваемый, испытывая личную неприязнь, нанес 56-летнему соседу множественные удары ножом в жизненно — важные органы. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, в котором впоследствии скончался от полученных травм», — уточняют в СКР.

65-летний подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Ранее тракторист в Алтайском крае расстрелял компанию подростков из ружья.

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