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Происшествия

Тракторист в Алтайском крае расстрелял компанию подростков из ружья

23-летний тракторист устроил стрельбу на станции Ребриха в Алтайском крае. Он пальнул из охотничьего ружья по подросткам, с которыми повздорил в местном кафе.

Подростки.
Подростки.
Pixabay.com

Инцидент произошел утром 11 июля. После словесной перепалки на фоне выпитого спиртного в кафе мужчина съездил домой за ружьем и стал искать обидчиков.

«Увидев компанию молодых людей на одной из улиц села, подозреваемый не менее пяти раз выстрелил из принесенного огнестрельного оружия в сторону потерпевших. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что молодые люди скрылись от нападавшего на территории одного из домов», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Два человека получили огнестрельные травмы. 17-летнему парню с ранениями в области бедра и руки понадобилась операция. 19-летний пострадавший находится в реанимации с ранением спины, уточнил ren.tv.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщили в региональном МВД, стрелявшего оперативно задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Ребрихинский». Никакого сопротивления полицейским он не оказывал, ружье изъято.

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