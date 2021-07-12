Тракторист в Алтайском крае расстрелял компанию подростков из ружья

23-летний тракторист устроил стрельбу на станции Ребриха в Алтайском крае. Он пальнул из охотничьего ружья по подросткам, с которыми повздорил в местном кафе.

Инцидент произошел утром 11 июля. После словесной перепалки на фоне выпитого спиртного в кафе мужчина съездил домой за ружьем и стал искать обидчиков.

«Увидев компанию молодых людей на одной из улиц села, подозреваемый не менее пяти раз выстрелил из принесенного огнестрельного оружия в сторону потерпевших. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что молодые люди скрылись от нападавшего на территории одного из домов», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Два человека получили огнестрельные травмы. 17-летнему парню с ранениями в области бедра и руки понадобилась операция. 19-летний пострадавший находится в реанимации с ранением спины, уточнил ren.tv.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.