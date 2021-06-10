Позывной «13». Как в Барнауле уволили сотрудников полиции за «сливы» похоронщикам-нелегалам

Бывшие сотрудники барнаульской полиции, уволенные за то, что передавали похоронным агентам информацию о смертях, не смогли восстановиться на работе по суду. Их увольнение напрямую связано с громким дело м экс-директора муниципальной похоронной службы и его отца, осужденных за незаконное предпринимательство. Однако в суде уволенные утверждали: их причастность к этому делу не доказана.

Деньги мимо кассы

Бывший директор специализированной похоронной службы Барнаула Виталий Иконников и его отец оказывали вполне реальные и даже весьма востребованные услуги. Но свой бизнес не регистрировали и налоги не платили.

Действовали мужчины от имени муниципального предприятия. А вот деньги за ритуальные услуги и принадлежности шли, что называется, мимо кассы — в их карманы.

Трудились на этой ниве они весь 2019 год, немного захватив 2018-й и совсем чуть-чуть — 2020-й. За это время они вовлекли в свой нелегальный бизнес 20 ничего не подозревавших похоронных агентов. Но, как выяснилось, не только агентов.

Похоронный агент. Pixabay.com

600 рублей за договор

Расследуя это печальное уголовное дело, следователи краевого СУ СКР вышли на сотрудников дежурной части барнаульской полиции (УМВД по Барнаулу), помогавших инициативным похоронщикам-нелегалам.

Причастны к делу были, по версии следствия, девять человек. Все они имели доступ к ведомственной системе «Протей-РВ», в которую как раз и стекаются сообщения о чьей-то смерти.

Сотрудники полиции брали из системы сведения и высылали Иконникову-старшему смски или WhatsApp-сообщения с нужными адресами. А тот в свою очередь пересылал их агентам «для выезда на места обнаружения трупов и оказания услуг родственникам умерших».

Мессенджер WhatsApp. Pixabay.com

Помощь сотрудников дежурной части дала возможность похоронным агентам заключить 4473 договора. И эта помощь не была бескорыстной: за заключенный договор им платили наличными — по 600 рублей за штуку.

Раскрыл позывные

По версии следствия, каждый сотрудник дежурной части, согласившийся помогать похоронщикам, при пересылке сообщений использовал условный позывной-псевдоним — цифры «500», «88», «13», «3» и т. д.

Делалось это, понятно, для конспирации. Сообщения же поступали Иконникову-старшему на особый номер.

Раскрыл инкогнито полицейских коллега — назовем его связным. Именно ему, как указано в судебных решениях, похоронщик вручал деньги для передачи коллегам по дежурной части. А к каждой пачке купюр он прикреплял бумажную бирку с позывным и количеством заключенных договоров.

Деньги. pixabay.com.

Уволены за проступок

Иконниковы вину признали полностью и в содеянном раскаялись. В августе 2020 года суд вынес им обвинительный приговор. Но наказаны они были не слишком сурово: каждого обязали уплатить в доход государства штраф 200 тыс. рублей.

А вот сотрудникам дежурной части барнаульской полиции никаких обвинений не предъявили. И все же передачу сведений из системы «Протей» им не простили.

После того, как следственный комитет проинформировал ГУ МВД об их роли, полиция провела служебную проверку. И засветившихся в деле сотрудников уволили без выплаты выходного пособия. Работы они лишились за совершение «проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Полиция. altapress.ru

Доказательств нет

По картотеке судов видно: по крайней мере четверо с увольнением не согласились и попытались его оспорить, подав иски в Октябрьский райсуд.

Двое из них работали инженерами-электрониками, остальные занимали должность начальника смены дежурной части.

На суде эти люди заявили: сведения об умерших они никому не передавали и доказательств этому нет. Причем они не знают, кто бы мог передавать их похоронщику. К тому же к программе «Протей-РВ» имели не только они.

Похоронный агент. Pixabay.com

Требовали восстановить

Трое из четырех утверждали: коллега-«связной», сообщив следователям об их причастности, оговорил их, таких позывных у них не было. Один из бывших полицейских даже заявил, что всю информацию этот коллега передавал сам — на них только стрелки перевел.

Выводы служебной проверки, как они утверждали, основаны на материалах уголовного дела и приговоре по делу Иконниковых. А ведь суд рассматривал это дело в особом порядке — без судебного следствия.

А это значит: фактические обстоятельства дела суд не исследовал, и кому принадлежит номер телефона, с которого слали сообщения, не установил. Они требовали признать незаконными результаты служебной проверки и восстановить их на работе.

Подпись. Pixabay.com

Судей не убедили

Но судей они не убедили ни в чем. Судьи заявили, что совокупность изученных в ходе проверки сведений подтверждает: уволенные сотрудники на самом деле совершили проступок.

В ходе проверки из памяти телефона Иконникова-старшего извлекли смски и WhatsApp- сообщения. Сопоставили даты и время их отправки с графиком дежурств сотрудников (ныне уволенных) — и они совпали.

Проверили и записи с камер наблюдения — оказалось, один из сотрудников, сидя у служебного компьютера, осуществлял «какие-то манипуляции с предметом, похожим на мобильный телефон». Время манипуляций и отправки сообщения об умерших по WhatsApp тоже совпало.

Сотовая связь. Отправка сообщения. Pixabay.com

Не согласились судьи и с оговором: доказательств этому они не увидели. А довод, что коллега-«связной» передавал все сведения сам, они сочли несостоятельным — для этого он должен был дежурить круглосуточно.

«При этом своих доказательств, которые бы с достоверностью опровергали совокупность собранных в рамках служебной проверки доказательств, стороной истца не представлено», — указал судья.

Октябрьский районный суд Барнаула. Надежда Скалон

Должен думать о чести

Добиваясь восстановления на работе, бывшие сотрудники заявляли и о нарушения процедуры проверки и увольнения, но и в этом не убедили судей. Они подробно исследовали, почему к сотрудникам внутренних дел государство предъявляет особые требования.

Из Федерального закона «О службе в органах внутренних дел РФ»:

При осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также госвласти.

Суд. Pixabay.com

Вердикт суда по всем четырем искам: мера дисциплинарной ответственности — увольнение — соответствует обстоятельствам и тяжести нарушения. В иске отказать.

Алтайский краевой суд вынес решения в конце мая и в апреле. Сведений о подаче бывшими сотрудниками барнаульской полиции жалоб в вышестоящую инстанцию пока нет.

Похоронный бизнес. Анна Зайкова

10 фактов об уголовном деле Иконниковых

Признаны виновными по статье п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ: незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере. Штраф — по 200 тыс. рублей.

Действовали , не зарегистрировав ИП или юрлицо.

не зарегистрировав ИП или юрлицо. Деятельность замаскировали под законную работу муниципального предприятия «Специализированная похоронная служба», используя документы с печатями МУПа.

Привлекли агентов , не осведомленных о нелегальности бизнеса.

не осведомленных о нелегальности бизнеса. Кроме сотрудников МУПа под руководством Иконниковых работали агенты , которым пообещали трудоустройство в МУПе.

Железнодорожный райсуд Барнаула. Altapress.ru