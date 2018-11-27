«Позор Канту! Слава Руси». В Калининграде облили краской памятник знаменитому философу

В Калининграде рядом со зданием Балтийского федеральном университете неизвестные вандалы облили розовой краской памятник Иммануилу Канту. Рядом с памятником участники этой варварской акции оставили листовки, в которых Кант назван врагом, пишет Newkaliningrad.ru. Краской также испачкали тротуар рядом с памятником.

Пока полиция изучает записи видеокамер, чтобы найти злоумышленников, студенты вуза вызвались самостоятельно очистить памятник от краски.

Юлия Шкуркина,

руководитель департамента по связям с общественностью университета:

Памятник не принадлежит университету, но понятно, что мы идеологически и морально несем за него ответственность. Мы вызвали полицию, сейчас там работает полиция. Они изучают записи с камер вокруг. Как только они закончат свои следственные действия, нам эксперты подскажут, каким раствором лучше снимать краску, и будем убирать, не дожидаясь представителей городского хозяйства.

Что было написано на листовках: