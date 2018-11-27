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«Позор Канту! Слава Руси». В Калининграде облили краской памятник знаменитому философу

В Калининграде рядом со зданием Балтийского федеральном университете неизвестные вандалы облили розовой краской памятник Иммануилу Канту. Рядом с памятником участники этой варварской акции оставили листовки, в которых Кант назван врагом, пишет Newkaliningrad.ru. Краской также испачкали тротуар рядом с памятником.

В Калининграде вандалы облили краской памятник Канту. 27 ноября 2018 года.
В Калининграде вандалы облили краской памятник Канту. 27 ноября 2018 года.
Оксана Майтакова www.facebook.com/oksana.obreht

Пока полиция изучает записи видеокамер, чтобы найти злоумышленников, студенты вуза вызвались самостоятельно очистить памятник от краски.

Юлия Шкуркина,
руководитель департамента по связям с общественностью университета:

Памятник не принадлежит университету, но понятно, что мы идеологически и морально несем за него ответственность. Мы вызвали полицию, сейчас там работает полиция. Они изучают записи с камер вокруг. Как только они закончат свои следственные действия, нам эксперты подскажут, каким раствором лучше снимать краску, и будем убирать, не дожидаясь представителей городского хозяйства.

Что было написано на листовках:

Студенты Балтийского Федерального Университета!

Хватит предавать Родину! Вы учитесь в стенах, носящих имя врага! Откреститесь православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед!

Кант предал Русскую Землю, которая приняла его — так откажитесь от его поганого имени, требуйте от руководства отказаться от него!

Срывайте таблички, вымарывайте чужое имя из своих документов!

Покажите себя русскими людьми, а не выродками, забывшими свое Отечество!!!

Позор предателям! Позор Канту! Слава Руси!

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