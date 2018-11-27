«Позор Канту! Слава Руси». В Калининграде облили краской памятник знаменитому философу

Пока полиция изучает записи видеокамер, чтобы найти злоумышленников, студенты вуза вызвались самостоятельно очистить памятник от краски.
Юлия Шкуркина,
руководитель департамента по связям с общественностью университета:
Памятник не принадлежит университету, но понятно, что мы идеологически и морально несем за него ответственность. Мы вызвали полицию, сейчас там работает полиция. Они изучают записи с камер вокруг. Как только они закончат свои следственные действия, нам эксперты подскажут, каким раствором лучше снимать краску, и будем убирать, не дожидаясь представителей городского хозяйства.
Что было написано на листовках:
Студенты Балтийского Федерального Университета!
Хватит предавать Родину! Вы учитесь в стенах, носящих имя врага! Откреститесь православным крестом от этого вражьего имени, от немца, народ которого принес нам так много бед!
Кант предал Русскую Землю, которая приняла его — так откажитесь от его поганого имени, требуйте от руководства отказаться от него!
Срывайте таблички, вымарывайте чужое имя из своих документов!
Покажите себя русскими людьми, а не выродками, забывшими свое Отечество!!!
Позор предателям! Позор Канту! Слава Руси!