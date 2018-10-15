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Неравнодушных просят помочь в восстановлении креста, спиленного вандалом в Бийске

В минувшую субботу, 12 октября, на самой высокой точке Бийска неизвестный подпилил деревянный крест. На следующий день люди, как смогли, его восстановили. Пользователи соцсетей обратились за помощью к неравнодушным горожанам, чтобы привести его полностью в порядок.

В Бийске вандал подпилил поклонный крест
В Бийске вандал подпилил поклонный крест
https://vk.com/incident_22

В сообщении «Инцидент Бийск» говорится, что неизвестный в камуфляже разбил мраморную плитку у поклонного креста и подрезал основание, видимо для того, чтобы он упал через некоторое время из-за сильного ветра.

В этот же день свидетелями была вызвана полиция. Как сообщают бийчане, задержать вандала пока не удалось.

Крест был установлен в январе 2018 года на деньги местного пенсионера Анатолия Ивановича на самом высоком месте в Бийске. Мужчина сделал это один, а недавно начал возводить лестницу к кресту.

Всех неравнодушных пользователи соцсетей просят помочь восстановить поваленный крест и отремонтировать мраморную табличку.

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