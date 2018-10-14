Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в праздник

Покров Пресвятой Богородицы — православный праздник, который отмечают 14 октября 2018 года. В этот день верующие вспоминают о том, как Богородица спасла осажденный Константинополь от врагов. Рассказываем об истории и традициях праздника, есть ли в этот день пост и что нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы-2018.

В чем смысл праздника Покров Пресвятой Богородицы?

В 910 году Константинополь осадили варвары. Жители византийской столицы понимали, что если враги вторгнутся в город, то может начаться кровавая резня, рассказывает «Фома». Священники и горожане молились об избавлении от опасности.

В четвертом часу ночи святой Андрей и его ученик увидели чудесное видение: Во Влахернский храм к молящимся пришла сама Богородица. Она долго молилась, а затем сняла блистающее покрывало с головы и распростерла над стоящим народом.

Враги не смогли вторгнуться в город. Сайт pravmir.ru уточняет, что во Влахернском храме хранились риза Богоматери и головной покров.

Свечи. Церковь. Молитва. СС0

Покров-2018: церковные и народные традиции

Покров Богородицы — великий церковный праздник. 14 октября верующие ходят на службу в храм. Многие заранее готовятся к исповеди и причастию.

В народном сознании свадьба на Покров практически гарантировала благополучную семейную жизнь. Однако это только народное представление, оно не связано с религиозными воззрениями.

Традиция жениться на Покров Богородицы связана с тем, что в середине октября уже заканчивалась уборка урожая, и крестьянские семьи были в достатке.

На Руси говорили: «Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)», пишет «Фома».

Праздник Покрова считался свадебным днем еще и потому, что омофор (покрывало для головы) Богородицы ассоциировался с платком замужней женщины и фатой невесты.

Исаакиевский собор , Санкт-Петербург. Ivan Smelov — ivan-smelov.livejournal.com , commons.wikimedia.org

Есть ли пост на Покров Богородицы?

На Покров Пресвятой Богородицы в православной церкви поста нет. А если Покров день выпадает на среду или пятницу, то постящимся можно есть рыбу.

Что можно есть 14 октября 2018?

В 2018 году Покров Богородицы празднуют в воскресенье. Ограничений в еде нет.

Религия. Церковь. СС0

Что нельзя делать в праздник Покров Пресвятой Богородицы-2018?

Нельзя проводить оккультные и магические обряды , увлекаться заговорами , а также всяческими поверьями. Все приметы , связанные с Покровом Богородицы и другими православными праздниками , церковь считает суеверием , а к оккультизму и магии относится резко отрицательно.

увлекаться заговорами а также всяческими поверьями. Все приметы связанные с Покровом Богородицы и другими православными праздниками церковь считает суеверием а к оккультизму и магии относится резко отрицательно. Неправильно думать , что в православные праздники запрещено работать на огороде , шить или делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими. Но если поработать на Покров-2018 необходимо , это не будет грехом.

что в православные праздники запрещено работать на огороде шить или делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими. Но если поработать на Покров-2018 необходимо это не будет грехом. В праздник Покрова Пресвятой Богородицы нельзя ругаться , завидовать , ссориться с окружающими.

завидовать ссориться с окружающими. 14 октября 2018 нельзя злоупотреблять алкоголем. В православный праздник нужно сходить в храм , помолиться , а не устраивать бурный праздник.

Церковь. Девочка. Крещение СС0

Можно ли венчаться на Покров-2018?

В 2018 году Покров Пресвятой Богородицы — это воскресенье.

По церковным правилам, нельзя венчаться:

С воскресенья перед Прощеным воскресеньем и до первого воскресенья после Пасхи;

В течение всего Петрова и Рождественского постов;

В канун однодневных постов , то есть накануне среды и пятницы;

то есть накануне среды и пятницы; Накануне воскресных дней , великих праздников , храмовых ( престольных) праздников , сообщает «Фома».

В 2018 году на Покров венчаться можно, но обязательно нужно заранее обсудить этот вопрос в храме, где вы хотите провести таинство.