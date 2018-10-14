Покров Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в праздник

В чем смысл праздника Покров Пресвятой Богородицы?
В 910 году Константинополь осадили варвары. Жители византийской столицы понимали, что если враги вторгнутся в город, то может начаться кровавая резня, рассказывает «Фома». Священники и горожане молились об избавлении от опасности.
В четвертом часу ночи святой Андрей и его ученик увидели чудесное видение: Во Влахернский храм к молящимся пришла сама Богородица. Она долго молилась, а затем сняла блистающее покрывало с головы и распростерла над стоящим народом.
Враги не смогли вторгнуться в город. Сайт pravmir.ru уточняет, что во Влахернском храме хранились риза Богоматери и головной покров.
Покров-2018: церковные и народные традиции
Покров Богородицы — великий церковный праздник. 14 октября верующие ходят на службу в храм. Многие заранее готовятся к исповеди и причастию.
В народном сознании свадьба на Покров практически гарантировала благополучную семейную жизнь. Однако это только народное представление, оно не связано с религиозными воззрениями.
Традиция жениться на Покров Богородицы связана с тем, что в середине октября уже заканчивалась уборка урожая, и крестьянские семьи были в достатке.
На Руси говорили: «Покров землю и девку покроет (землю снегом, а девку платком)», пишет «Фома».
Праздник Покрова считался свадебным днем еще и потому, что омофор (покрывало для головы) Богородицы ассоциировался с платком замужней женщины и фатой невесты.
Есть ли пост на Покров Богородицы?
На Покров Пресвятой Богородицы в православной церкви поста нет. А если Покров день выпадает на среду или пятницу, то постящимся можно есть рыбу.
Что можно есть 14 октября 2018?
В 2018 году Покров Богородицы празднуют в воскресенье. Ограничений в еде нет.
Что нельзя делать в праздник Покров Пресвятой Богородицы-2018?
- Нельзя проводить оккультные и магические обряды, увлекаться заговорами, а также всяческими поверьями. Все приметы, связанные с Покровом Богородицы и другими православными праздниками, церковь считает суеверием, а к оккультизму и магии относится резко отрицательно.
- Неправильно думать, что в православные праздники запрещено работать на огороде, шить или делать уборку. Это не так. Рекомендуется посвятить праздничный день Богу и общению с близкими. Но если поработать на Покров-2018 необходимо, это не будет грехом.
- В праздник Покрова Пресвятой Богородицы нельзя ругаться, завидовать, ссориться с окружающими.
- 14 октября 2018 нельзя злоупотреблять алкоголем. В православный праздник нужно сходить в храм, помолиться, а не устраивать бурный праздник.
Можно ли венчаться на Покров-2018?
В 2018 году Покров Пресвятой Богородицы — это воскресенье.
По церковным правилам, нельзя венчаться:
- С воскресенья перед Прощеным воскресеньем и до первого воскресенья после Пасхи;
- В течение всего Петрова и Рождественского постов;
- В канун однодневных постов, то есть накануне среды и пятницы;
- Накануне воскресных дней, великих праздников, храмовых (престольных) праздников, сообщает «Фома».
В 2018 году на Покров венчаться можно, но обязательно нужно заранее обсудить этот вопрос в храме, где вы хотите провести таинство.