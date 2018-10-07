У кузнеца, на коне и в бассейне. Как отдыхает ан Алтае 91-летняя Instagram-блогер Баба Лена

Елена Ерхова, известная в интернете, как старейший российский блогер Баба Лена, гостит на курорте в Белокурихе с 26 сентября. О своих приключениях на Алтае 91-летняя путешественница рассказывает в Instagram.

Баба Лена уже обошла окрестности города-курорта, покаталась на лошади и покормила гусей на «Сибрском подворье» в селе Новотырышкино, покупалась в бассейне с минерализированной водой, отметила день туризма, оценила французскую кухню в ресторане «Мишель», сходила на экскурсию в цветочный питомник, прокатилась по горному серпантину на «Белокуриху-2», а также побывала в гостях у Ани Билецкой, единственной в Сибири женщины-кузнеца.

Напомним, что Елена Ерхова обратилась с Алтая к своим сверстницам, призвав их не сидеть дома, а путешествовать. Подписчики довольны мини-репортажами Бабы Лены про Белокуриху и поддерживают ее стремление к путешествиям в столь почтенном возрасте.

Кто такая Елена Ерхова

Елена Михайловна Ерхова — известный блогер поколения 60+. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех». Видео с ее участием стали «вирусными». 91-летняя жительница Красноярска стала популярна после того, как ее историю в своем Instagram опубликовала наша соотечественница. За восемь лет путешествий баба Лена побывала уже в 20 странах.