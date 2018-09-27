Что рассказала 91-летняя Instagram-блогер Баба Лена про Белокуриху

26 сентября российская Instagram-блогер 91-летняя Елена Ерхова , известная в сети как Баба Лена или @babushka_1927, начала свои трансляции в соцсети из алтайского курорта Белокуриха.

«Сегодня побывала в удивительно красивом месте, каждый должен это увидеть своими глазами», — написала знаменитая путешественница на своей страничке и рассказала об увиденном в двух видеороликах:

Елена Ерхова,

путешественница:

Много слышала про Алтай и его знаменитый курорт Белокуриха. И вот, наконец-то, я здесь! Остановились в санатории категории премиум «Катунь». Очень понравился номер «комфорт», сильно его рекомендую. Сегодня встречалась с доктором, который расписал оздоровительную программу на 14 дней. Уже прошла первые процедуры. Буду набираться сил, гулять, дышать и вкусно есть!

На Алтай Елена Ерхова приехала одна. Ее ждет программа-максимум с посещением всех достопримечательностей курорта, но в размеренном темпе. Елена Михайловна побывает на «Белокурихе-2», «Сибирском подворье» и в лучших ресторанах города.

На фоне алтайской природы Баба Лена обратилась к своим сверстницам с призывом не сидеть дома:

Послушайте, мои сверстницы! У кого есть здоровье, конечно, дома не сидите. У кого есть копейка — ездите. Людей увидите. Куда меня сейчас привезли — не знаю: языком не расскажешь, это надо видеть. Нахожусь вот — красота кругом. Одна красота! А воздух? Дышишь — не надышишься. Ну что дома лежать? Ездите, пожалуйста. Хоть куда, хоть куда, хоть куда. А лучше всего — в Белокуриху. Белокуриху я не знала. А теперь сама здесь, сама увидела. Природа, гостиница, лечение хорошие. Питание хорошее. Все это видеть надо. Приезжайте, не сидите дома. Ведь нам, умрем, в гроб день не положат.

Туристка также рассказала, что после Белокурихи собирается отправиться в Бразилию.

Чем знаменита Елена Ерхова

Елена Михайловна Ерхова — известный блогер поколения 60+. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех». Видео с ее участием стали «вирусными». 91-летняя жительница Красноярска стала популярна после того, как ее историю в своем Instagram опубликовала наша соотечественница. За восемь лет путешествий баба Лена побывала уже в 20 странах.