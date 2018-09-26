91-летняя путешественница «баба Лена» побывала в Белокурихе

Известная путешественница, 91-летняя Елена Ерхова, приехала на алтайский курорт набраться сил и здоровья для будущих тревел-подвигов. Бабушка уже получила консультацию врача в санатории «Катунь», где на протяжении двух недель будет проходить оздоровительные и медицинские процедуры, сообщает пресс-служба компании «Курорт Белокуриха».

«В Белокурихе и вообще на Алтае я впервые. Много слышала об этом курорте, видела его по телевизору и, вот, наконец, добралась, — говорит баба Лена. — Белокуриху нахваливают все. Кому не скажу, что собралась, все завидуют: „Езжай, баба Лена, там здорово“. А тут и правда как в Европе. Я была пять раз в Карловых Варах и один раз в Марианских Лазнях, а теперь думаю: зачем в такую даль ездила, когда здесь все то же самое, только близко».

Путешественница Баба Лена на Алтае. АО «Курорт Белокуриха».

На Алтай Елена Ерхова приехала одна. Ее ждет программа-максимум с посещением всех достопримечательностей курорта, но в размеренном темпе. Елена Михайловна побывает на «Белокурихе-2», «Сибирском подворье» и в лучших ресторанах города.

Гостья рассказала о своих дальнейших планах: встретив «золотую» осень в Белокурихе, она уедет в Бразилию.

Кто такая Елена Ерхова

Елена Михайловна Ерхова — известный блогер поколения 60+. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех». Видео с ее участием стали «вирусными». 91-летняя жительница Красноярска стала популярна после того, как ее историю в своем Instagram опубликовала наша соотечественница. За восемь лет путешествий баба Лена побывала уже в 20 странах.