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91-летняя путешественница «баба Лена» побывала в Белокурихе

Известная путешественница, 91-летняя Елена Ерхова, приехала на алтайский курорт набраться сил и здоровья для будущих тревел-подвигов. Бабушка уже получила консультацию врача в санатории «Катунь», где на протяжении двух недель будет проходить оздоровительные и медицинские процедуры, сообщает пресс-служба компании «Курорт Белокуриха».

Путешественница Баба Лена на Алтае.
Путешественница Баба Лена на Алтае.
АО "Курорт Белокуриха".

«В Белокурихе и вообще на Алтае я впервые. Много слышала об этом курорте, видела его по телевизору и, вот, наконец, добралась, — говорит баба Лена. — Белокуриху нахваливают все. Кому не скажу, что собралась, все завидуют: „Езжай, баба Лена, там здорово“. А тут и правда как в Европе. Я была пять раз в Карловых Варах и один раз в Марианских Лазнях, а теперь думаю: зачем в такую даль ездила, когда здесь все то же самое, только близко».

Путешественница Баба Лена на Алтае.
Путешественница Баба Лена на Алтае.
АО «Курорт Белокуриха».

На Алтай Елена Ерхова приехала одна. Ее ждет программа-максимум с посещением всех достопримечательностей курорта, но в размеренном темпе. Елена Михайловна побывает на «Белокурихе-2», «Сибирском подворье» и в лучших ресторанах города.

Гостья рассказала о своих дальнейших планах: встретив «золотую» осень в Белокурихе, она уедет в Бразилию.

Кто такая Елена Ерхова

Елена Михайловна Ерхова — известный блогер поколения 60+. Была героем программ «Пусть говорят», «Модный приговор» и «Старше всех». Видео с ее участием стали «вирусными». 91-летняя жительница Красноярска стала популярна после того, как ее историю в своем Instagram опубликовала наша соотечественница. За восемь лет путешествий баба Лена побывала уже в 20 странах.

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