Православный праздник 12 сентября 2018: день перенесения мощей Александра Невского

Перенесение мощей Александра Невского: история православного праздника
Александр Невский умер в 1263 году по пути из Орды, на Волге. Свои главные победы князь одержал в молодости: во время Невской битвы ему было около 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года, сообщает «Фома».
Князя Александра как святого стали чтить почти сразу после смерти, а причислили к лику святых в 1547 году как благоверного князя, способствовавшего распространению православия.
В 1721 году после изнурительной войны со шведами Петр I заключил Ништадский мир и решил освятить эту дату перенесением мощей князя, пишет РИА Новости. Событие состоялось в 1724 году: мощи торжественно доставили в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Так Петр I освятил северную столицу России прахом любимого и чтимого в народе святого.
Что такое мощи святых?
Распространено мнение, что мощи святых — это совершенно целые, неповрежденные и нетленные тела. Pravmir.ru сообщает, что это не так: под святыми мощами в широком смысле понимаются в основном кости или части костей святых.
«Фома» объясняет, что останки святого становятся источником благодати (божественной силы). При этом нетленность мощей не является обязательным условием святости.