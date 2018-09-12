Православный праздник 12 сентября 2018: день перенесения мощей Александра Невского

12 сентября верующие празднуют день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Это событие произошло в 1724 году. Altapress.ru рассказывает об истории праздника, о канонизации Александра Невского и о том, что такое мощи святых.

Перенесение мощей Александра Невского: история православного праздника

Александр Невский умер в 1263 году по пути из Орды, на Волге. Свои главные победы князь одержал в молодости: во время Невской битвы ему было около 20 лет, во время Ледового побоища — 22 года, сообщает «Фома».

Князя Александра как святого стали чтить почти сразу после смерти, а причислили к лику святых в 1547 году как благоверного князя, способствовавшего распространению православия.

В 1721 году после изнурительной войны со шведами Петр I заключил Ништадский мир и решил освятить эту дату перенесением мощей князя, пишет РИА Новости. Событие состоялось в 1724 году: мощи торжественно доставили в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Так Петр I освятил северную столицу России прахом любимого и чтимого в народе святого.

Колокол. Церковь. Михаил Винокурцев.

Что такое мощи святых?

Распространено мнение, что мощи святых — это совершенно целые, неповрежденные и нетленные тела. Pravmir.ru сообщает, что это не так: под святыми мощами в широком смысле понимаются в основном кости или части костей святых.

«Фома» объясняет, что останки святого становятся источником благодати (божественной силы). При этом нетленность мощей не является обязательным условием святости.