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25 августа
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В РПЦ усмехнулись над теми, кто прикрыл обнаженные статуи в новосибирском вузе

В Русской православной церкви с иронией восприняли новость о том, что в новосибирском вузе прикрыли тканью обнаженные статуи, чтобы не оскорбить чувства священников, которые пришли туда на мероприятие.

В новосибирском вузе прикрыли голую статую.
В новосибирском вузе прикрыли голую статую.
ngs.ru

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?» — написал в соцсетях глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Напомним, 23 августа в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) закрыли тканью статуи обнажённых мужчин и женщин в фойе первого этажа. Это произошло в день визита делегации РПЦ.

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