В РПЦ усмехнулись над теми, кто прикрыл обнаженные статуи в новосибирском вузе

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?» — написал в соцсетях глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Напомним, 23 августа в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) закрыли тканью статуи обнажённых мужчин и женщин в фойе первого этажа. Это произошло в день визита делегации РПЦ.