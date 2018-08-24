В РПЦ усмехнулись над теми, кто прикрыл обнаженные статуи в новосибирском вузе

В Русской православной церкви с иронией восприняли новость о том, что в новосибирском вузе прикрыли тканью обнаженные статуи, чтобы не оскорбить чувства священников, которые пришли туда на мероприятие.

«Пошли дурака молиться, он и лоб расшибет. Как-то переусердствовали организаторы. А в музеях мира тоже надо статуи накрывать, когда туда представители духовенства приходят на экскурсии? И, кстати, почему только духовенство? Мирянам, значит, можно?» — написал в соцсетях глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Напомним, 23 августа в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) закрыли тканью статуи обнажённых мужчин и женщин в фойе первого этажа. Это произошло в день визита делегации РПЦ.