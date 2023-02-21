21 февраля
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Происшествия

Практически без воды остались каналы Венеции

Уровень воды в каналах Венеции критически снизился в последние дни, пишет Bloomberg.

Каналетто и искусство Венеции.
Каналетто и искусство Венеции.
CCO

Предположительно, вода ушла почти на полметра из-за сильных отливов.

На отсутствие воды в каналах повлияла недавняя засуха, также долгое время не было дождей. Осложнена работа водного транспорта — такси, гондол и служб экстренной помощи, использующих катера, указывает bfm.ru.

Между тем в 2020 году спустя два месяца после сильного наводнения венецианские каналы сильно обмелели.

Город столкнулся со страшным потопом. Вода поднялась на 187 см, затопило популярный у туристов собор святого Марка, погибли несколько человек.

По сообщениям, во время наводнения затопило 80% города.

О городе

Венеция располагается на островах в лагуне Адриатического моря. Вода там чаще всего поднимается осенью и весной. Критическим уровнем считается 130 см. В этот раз наводнению поспособствовали не только дожди, но и ветер с мор

Ранее итальянской Венецией стала «столица мира» — Барнаул.

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