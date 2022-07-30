Очевидцы паблика «Инцидент Барнаул» делятся своими наблюдениями.
«На Попова утонули автомобили», «На пересечении улиц Сергея Семенова и 65 лет Победы затопило дорогу. Дождь не прекращается, — пишут очевидцы.
30 июля ближе к вечеру Барнаул «накрыли» молнии, гром и грозы.
Очевидцы паблика «Инцидент Барнаул» делятся своими наблюдениями.
«На Попова утонули автомобили», «На пересечении улиц Сергея Семенова и 65 лет Победы затопило дорогу. Дождь не прекращается, — пишут очевидцы.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter