Апокалипсис: шквалистый ветер, ливень, гром и молнии, град спрогнозировали алтайские синоптики

В Алтайском крае в конце дня 30 июля и сутки 31 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия: дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15−20 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра.

31 июля в отдельных районах регион будут кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные ливневые дожди, возможен град.

Ветер северный, при грозах шквалистое усиление до 15−20 м/с.

В Барнауле 31 июля прогнозируют кратковременный дождь. Также возможна гроза. Ветер северный, 3−8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал — с 28 июля по 2 августа в западных районах края сохранится высокая (4 класс) пожароопасность.

Летний дождь. Михаил Хаустов

Ранее жуткий ливень затопил дороги и обесточил южный курортный город.