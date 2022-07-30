Апокалипсис: шквалистый ветер, ливень, гром и молнии, град спрогнозировали алтайские синоптики

31 июля в отдельных районах регион будут кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные ливневые дожди, возможен град.
Ветер северный, при грозах шквалистое усиление до 15−20 м/с.
В Барнауле 31 июля прогнозируют кратковременный дождь. Также возможна гроза. Ветер северный, 3−8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.
Ранее Гидрометцентр прогнозировал — с 28 июля по 2 августа в западных районах края сохранится высокая (4 класс) пожароопасность.
Ранее жуткий ливень затопил дороги и обесточил южный курортный город.