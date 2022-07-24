Жуткий ливень затопил дороги и обесточил курортный Сочи

Датчики опасных явлений, измеряющие уровень воды, сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста, пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.
Из-за дождя перекрыто движение на участке между 7-м и 8-м тоннелями на автодороге А-148 (Дублер Курортного проспекта).
Городской водоканал также сообщил о сбое электрооборудования. Они предупредили горожан о возможном ограничении питьевой воды.
Напомним, что МЧС предупредило жителей Алтайского края о сильном ветре, ливне и граде — они ожидаются в регионе 24 июля.