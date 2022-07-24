26 июля
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Жизнь

Жуткий ливень затопил дороги и обесточил курортный Сочи

В Сочи ливень затопил подстанции, дороги и жилые дома. Некоторые районы города остались без электричества.

Летний дождь.
Летний дождь.
Михаил Хаустов

Датчики опасных явлений, измеряющие уровень воды, сработали на реках Хоста, Мацеста, Бзугу, Кудепста, пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Из-за дождя перекрыто движение на участке между 7-м и 8-м тоннелями на автодороге А-148 (Дублер Курортного проспекта).

Городской водоканал также сообщил о сбое электрооборудования. Они предупредили горожан о возможном ограничении питьевой воды.

Напомним, что МЧС предупредило жителей Алтайского края о сильном ветре, ливне и граде — они ожидаются в регионе 24 июля.

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