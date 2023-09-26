Предварительный отчет: Airbus приземлился в поле из-за ошибки пилотирования. Видео борта

Борт Airbus A320 12 сентября экстренно приземлился в пшеничном поле в Новосибирской области из-за ошибки пилотов, сообщает Telegram-канал Mash .

В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки самописцев говорится —капитан воздушного судна (КВС) и второй пилот не проверили индикаторы. Между тем они указывали — борт летит с выпущенными шасси. Из-за чего у воздушного судна «Уральских авиалиний» быстро закончилось топливо, пишет Газета.Ru.

Расход топлива пилоты рассчитали без учета дополнительной нагрузки. После — взяли курс на запасной аэродром Новосибирска, но не долетели и приземлились в поле.

Напомним, самолет выполнял рейс Сочи — Омск.

Что произошло

Борт "Уральских авиалиний" аварийно приземлился в пшеничном поле 12 сентября. В самолете находились 167 человек. Все остались живы.

Двое пассажиров пожаловались на боли в суставах. А беременную женщину отправили домой после полного медицинского обследования.

Самолет Airbus A320 выполнял рейс Сочи — Омск.

Причиной аварийной посадки стал отказ гидравлической системы, регулирующей работу тормозных щитков и закрылков. Во время посадки у самолета сломались стойки шасси и оказалось повреждено крыло.

Как заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, пассажирский самолет будет восстановлен и продолжит летать.

Сейчас борт привели в порядок - убрали трапы, закрыли двери, зачехлили двигатели. Шасси полностью вытащили из грунта и очистили. Выставлена охрана.

Самолет под охраной снял новосибирский споттер.

Между тем ранее сообщалось, что за поврежденное пшеничное поле при посадке самолета заплатят "Уральские авиалинии".