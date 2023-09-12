Глава "Уральских авиалиний" рассказал, почему самолет не долетел до аэропорта и приземлился в поле

В Новосибирской области в поле 12 сентября экстренно приземлился самолет "Уральских авиалиний". Глава компании Сергей Скуратов ответил журналистам, почему лайнер оказался в поле.

Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов объяснил, почему лайнеру не хватило авиакеросина и тот сел в поле.

По словам Скуратова, на самолете был резерв топлива, однако были риски. На подлете к Омску у него отказала зеленая гидросистема. При ней наблюдаются некоторые отклонения в работе спойлеров (это тормозные щитки на самолете) и закрылков.

"В этой ситуации по всем нормативным документам у командира очень мало времени. Он должен был уйти на второй круг и оценить все возможные опасности при отказе гидросистемы", - рассказал гендиректор.

Командир ушел на запасной аэродром в Новосибирске по простой причине: там полоса длиннее на 500 метров. Это важно, потому что при отказах гидросистем может увеличиться посадочная дистанция.

Скуратов объяснил, что для большей надежности командир принял обоснованное решение уйти на запасной аэродром в Новосибирск.

"К сожалению, сильный ветер, низкий эшелон и выпущенные створки шасси (которые невозможно было убрать) резко увеличили расход топлива и летчики поняли, что авиакеросина не хватит для захода на посадку в Новосибирске", - заключил он.

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