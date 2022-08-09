На борту самолета главврач скорой оказал помощь молодому человеку

Накануне главврач Красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин спас 26-летнего пассажира от падения в обморок в самолете, пишет kp.ru .

Это произошло во время полета лайнера, выполняющего рейс Красноярск — Москва.

В салоне одному из пассажирова стало плохо. Бортпроводница спросила пассажиров, есть ли среди них медик. Сергей Скрипкин отозвался.

Пациентом оказался 26-летний парень по имени Роман. Главврач сразу понял, что молодой человек вот-вот упадет в обморок:

«Лицо бледное, состояние предобморочное. Измеряю давление, оказываю первую помощь, прошу принести горячий чай и успокаиваю. Перед этим — салфетка с аммиаком», — рассказывает мужчина.

Оказалось, что у юноши в полете резко понизилось давление — до 90/60. Он мог получить травму, упав без чувств, но после оказанной помощи Роману стало лучше.

Полет прошел штатно, пилоту не пришлось делать внеплановую посадку.

Сергей Скрипкин же получил от Романа благодарность за оказанную помощь:

«Еще раз убедился, что самый важный бонус профессии врача — это возможность помочь человеку вне зависимости от времени и места. Все волнения позади. Но со мной остается тепло благодарности Романа и удивительное понимание мудрости судьбы, которая сводит вместе врача и пациента», — поделился своими мыслями о случившемся Скрипкин.

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