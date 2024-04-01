Прекращена спасательная операция на затопленном руднике. Угроза обвала

Под завалами остались 13 горнорабочих.

Обрушение в шахте произошло вечером 18 марта. Выработки, где могли находиться горняки, заполнены водой, льдом и глиной.

Риск обвала

Борт карьера в объеме более 200 тыс. кубометров может обрушиться в любой момент, велик риск и обвала горной массы и затопления в горных выработках.

Руководитель ликвидации аварии принял решение прекратить спасательную операцию.

Выплаты

Семьям обеспечат поддержку в размере годового заработка горняка каждому члену семьи.

Затем каждый месяц семьи будут получать выплату на детей в размере одного среднемесячного заработка до достижения ими совершеннолетнего возраста.

Выплаты начинаются с 1 апреля.

Ранее на руднике «Пионер» проводилось бурение разведочных скважин.

Работы по бурению были организованы с целью исследования нижележащих горизонтов. Ранее пробурили уже три скважины, в которых оказалась вода и пульпы.

Горноспасательными отделениями в шахте велся постоянный контроль за состоянием:

горных выработок;

газовой обстановки;

вентиляции;

поступления и уровня воды.

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