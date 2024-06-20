20 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Происшествия

Преподаватели и студенты задержаны в московском университете

Среди задержанных есть как преподаватели, так и студенты. По одной из версий задержание проводилось из-за покупки экзамена студентами, сообщает Baza.

Деньги.
Деньги.
Unsplash

В МВД было доставлено около 20 человек. Среди задержанных — преподаватель стоматологического факультета.

По одной из версий, студенты по фамилиям Муслимов и Бабаев собирали деньги с других студентов для передачи преподавателям. Родителям одного из студентов такой подход к образованию не понравился, и они написали заявление в МВД.

Есть еще версия. Разработка студентов и преподавателей могла начаться еще несколько лет назад. Тогда якобы двое студентов собрали с других учащихся несколько миллионов рублей, чтобы сдать экзамен. Но в итоге его сдали не все, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве.

По данному делу ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали женщину, которая продавала поддельные документы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость