Преподаватели и студенты задержаны в московском университете

Среди задержанных есть как преподаватели, так и студенты. По одной из версий задержание проводилось из-за покупки экзамена студентами, сообщает Baza.

В МВД было доставлено около 20 человек. Среди задержанных — преподаватель стоматологического факультета.

По одной из версий, студенты по фамилиям Муслимов и Бабаев собирали деньги с других студентов для передачи преподавателям. Родителям одного из студентов такой подход к образованию не понравился, и они написали заявление в МВД.

Есть еще версия. Разработка студентов и преподавателей могла начаться еще несколько лет назад. Тогда якобы двое студентов собрали с других учащихся несколько миллионов рублей, чтобы сдать экзамен. Но в итоге его сдали не все, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве.

По данному делу ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Барнауле задержали женщину, которая продавала поддельные документы.

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