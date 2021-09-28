Преступная пара убила сына немощной бабушки и разгромила дом в Алтайском крае

Все происходило летом 2020 года в доме на окраине села, рассказывают «Каменские известия», ссылаясь на материалы уголовного дела.
Женщина и ее сын, также имевший инвалидность, никогда не ссорились с соседями, со всеми поддерживали доброжелательные отношения. Именно соседка нашла тело мужчины в одной из надворных построек.
У него электрическим шнуром были связаны руки за спиной и ноги. Экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение резиновым шлангом, проводом или руками.
Престарелая мать не видела, как связывали и убивали ее сына.
В доме было все перевернуто — преступники искали деньги и ценности. Они требовали их от мужчины, а когда его убили, зашли в дом.
Сидевшую на диване женщину, которая сама не передвигается, столкнули на пол.
Сотрудники следственно-оперативной группы на трассе обнаружили парочку, направляющуюся в сторону Крутихи. Их задержали и доставили в полицию.
Преступниками оказались 53-летний мужчина и 48-летняя женщина цыганской национальности, неоднократно судимые за имущественные преступления, грабежи, незаконное хранение и сбыт наркотиков.
Они когда-то проживали в этом селе и занимались выпасом скота. Потом уехали в Новосибирскую область и накануне совершения преступления вернулись.
«После задержания подозреваемых мною проводилась процедура их опознания потерпевшей. Пожилая женщина узнала обоих преступников. Опознала она их по внешним признакам и по голосу. Дело в том, что нападавшие постоянно повторяли „давай деньги“. И эти слова, произнесенные преступниками, бабушка узнала среди голосов участников процедуры», — рассказал заместитель руководителя Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю Максим Шкуров.
Суд приговорил мужчину к 13 годам особого режима, женщину — к 7,5 годам общего режима.
Ранее 43-летний житель Горняка вышел из себя и в приступе агрессии до смерти изрезал и избил пенсионера, к которому зашел в гости.