Преступная пара убила сына немощной бабушки и разгромила дом в Алтайском крае

В одном из сел Крутихинского района в дом 82-летней женщины-инвалида и ее 60-летнего сына вломились двое человек. Они душили и издевались над мужчиной пока не убили его, а потом начали громить жилье.

Все происходило летом 2020 года в доме на окраине села, рассказывают «Каменские известия», ссылаясь на материалы уголовного дела.

Женщина и ее сын, также имевший инвалидность, никогда не ссорились с соседями, со всеми поддерживали доброжелательные отношения. Именно соседка нашла тело мужчины в одной из надворных построек.

У него электрическим шнуром были связаны руки за спиной и ноги. Экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение резиновым шлангом, проводом или руками.

Престарелая мать не видела, как связывали и убивали ее сына.

В доме было все перевернуто — преступники искали деньги и ценности. Они требовали их от мужчины, а когда его убили, зашли в дом.

Сидевшую на диване женщину, которая сама не передвигается, столкнули на пол.

Преступники искали деньги и ценности. izvestiy-kamen.ru

Сотрудники следственно-оперативной группы на трассе обнаружили парочку, направляющуюся в сторону Крутихи. Их задержали и доставили в полицию.

Преступниками оказались 53-летний мужчина и 48-летняя женщина цыганской национальности, неоднократно судимые за имущественные преступления, грабежи, незаконное хранение и сбыт наркотиков.

Тюрьма , заключение. CC0

Они когда-то проживали в этом селе и занимались выпасом скота. Потом уехали в Новосибирскую область и накануне совершения преступления вернулись.

«После задержания подозреваемых мною проводилась процедура их опознания потерпевшей. Пожилая женщина узнала обоих преступников. Опознала она их по внешним признакам и по голосу. Дело в том, что нападавшие постоянно повторяли „давай деньги“. И эти слова, произнесенные преступниками, бабушка узнала среди голосов участников процедуры», — рассказал заместитель руководителя Каменского МСО СУ СК РФ по Алтайскому краю Максим Шкуров.

Суд приговорил мужчину к 13 годам особого режима, женщину — к 7,5 годам общего режима.

Ранее 43-летний житель Горняка вышел из себя и в приступе агрессии до смерти изрезал и избил пенсионера, к которому зашел в гости.